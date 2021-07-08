Masrawy logo white

"انتقاد وأسف".. الاتحاد الأوروبي يعلق على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

08:50 م الخميس 08 يوليه 2021
"انتقاد وأسف".. الاتحاد الأوروبي يعلق على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

الاتحاد الأوروبي

وكالات:

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أحادي، ودون اتفاق مع مصر والسودان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، استعداده، للعب دور نشط لحل أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن "هناك حاجة ملحة لخارطة طريق لحل أزمة سد النهضة".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن "إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد في أي حل تفاوضي".

وأعلنت السلطات الإثيوبية بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وأخطرت مصر رسميا بذلك.

وانتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرة من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في عملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

كذلك تلقى السودان اخطاراً مماثلاً من إثيوبيا.

الاتحاد الأوروبي إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة سد النهضة

الخبر التالى:

بايدن: القوات الأمريكية تكمل انسحابها من أفغانستان نهاية أغسطس

كورونا.. لحظة بلحظة

161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بدء جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا