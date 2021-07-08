"انتقاد وأسف".. الاتحاد الأوروبي يعلق على إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

وكالات:

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة، بشكل أحادي، ودون اتفاق مع مصر والسودان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، استعداده، للعب دور نشط لحل أزمة سد النهضة، لافتًا إلى أن "هناك حاجة ملحة لخارطة طريق لحل أزمة سد النهضة".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن "إجراءات إثيوبيا الأحادية لا تساعد في أي حل تفاوضي".

وأعلنت السلطات الإثيوبية بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وأخطرت مصر رسميا بذلك.

وانتقدت مصر قرار إثيوبيا المضي قدماً في المرحلة الثانية من عملية ملء خزان سد النهضة، محذرة من مغبة تفاقم التوترات في المنطقة.

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن القاهرة تلقت إخطاراً رسمياً من أديس أبابا بشأن البدء الفعلي في عملية الملء، التي ترفضها مصر بشدة.

كذلك تلقى السودان اخطاراً مماثلاً من إثيوبيا.