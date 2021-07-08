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القاهرة ترحب بقرار موسكو رفع حظر رحلات الطيران العارض من وإلى مصر

07:14 م الخميس 08 يوليه 2021
القاهرة ترحب بقرار موسكو رفع حظر رحلات الطيران العارض من وإلى مصر

رفع حظر رحلات الطيران

القاهرة - (أ ش أ):

رحبت جمهورية مصر العربية، بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم من الرئاسة الروسية (الكرملين) في هذا الصدد.

وأعربت مصر - في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم /الخميس/ - عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية؛ الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وأكدت مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على مختلف الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.

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الطيران العارض روسيا القاهرة الرحلات الروسية رفع حظر الطيران

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