السودان يؤكد مجددا الحرص على حماية الموارد الطبيعية في البلاد

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على حماية وتطوير الموارد الطبيعية باعتبارها من الثروات القومية والعمل على توظيفها لمصلحة السودان.

والتقى التعايشي، اليوم الخميس، مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب السودان أتيلا يوراس.

وأشاد يوراس - في تصريح صحفي - بالمجهود الكبيرة الذي يضطلع به السودان، للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، مضيفا أن "السودان دولة مهمة، وسنعمل على دعمه بغرض تحسين المستوى المعيشي لشعبه".

وأشار إلى أنه أطلع على الرؤية المتقدمة لعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، حول كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا دعم البرنامج للتنمية المستدامة بالسودان ومبادراته في هذا الجانب.