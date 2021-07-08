روسيا: قاذفتان من نوع (سو-24) حلقتا فوق المياه الدولية لبحر البلطيق

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين من طراز (سو-24) نفذتا طلعة كان مخططا لها فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

وشددت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس على أن قاذفتين من طراز (سو-24) تابعتين لأسطول البلطيق قامتا بطلعة اعتيادية فوق مياه بحر البلطيق ووفقا للقواعد الدولية، دون أن تخترقا حدود الدول الأخرى.

وكانت وسائل إعلام غربية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بتوقف كلمتي رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، والرئيس الليتوانى جيتاناس نوسيدا، فى قاعدة الناتو فى سياولياي - فجأة - بسبب إنذار عن إقلاع عاجل لطائرتين تابعتين لحلف شمال الأطلسي.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها لا تعلم سبب الإنذار، لكن عددا من وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن السبب هو ظهور طائرة حربية روسية فوق بحر البلطيق.