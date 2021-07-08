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لبنان: عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت بدأت صرف الرواتب والتعويضات وفقًا للقانون

06:16 م الخميس 08 يوليه 2021
لبنان: عائلات ضحايا انفجار ميناء بيروت بدأت صرف الرواتب والتعويضات وفقًا للقانون

انفجار لبنان

بيروت - (أ ش أ):

قالت زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عائلات شهداء انفجار ميناء بيروت بدأت في تقاضي الرواتب والتعويضات التي تم توطينها في البنوك اللبنانية التي تعاونت بفتح حسابات مصرفية للمستفيدين بالسرعة القصوى، مؤكدة أن الملفات المستوفية الشروط للشهداء اللبنانيين 140 عائلة بحسب مديرية الأفراد في الجيش اللبناني.

وأضافت الوزيرة - خلال لقائها اليوم بوفد من لجنة أهالي شهداء ميناء بيروت - أنه تم تنفيذ كافة البنود التي نص عليها القانون الذي يعتبر شهداء تفجير ميناء بيروت في الرابع من أغسطس الماضي شهداء الواجب في الجيش اللبناني، مؤكدة أهمية هذا الملف وواجبات ومسؤولية الدولة اللبنانية اتجاه أهالي الشهداء.

كما تم خلال اللقاء بحث المطالب التي كانت اللجنة طلبتها خلال لقائها الوزيرة عكر منذ حوالي شهرين والمتعلقة بالتقديمات والتعويضات والمعاشات والمبالغ المخصصة للتعويضات المدرسية والعلاج.

هذا المحتوى من

Asha
انفجار بيروت انفجار لبنان صرف التعويضات زينة عكر

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