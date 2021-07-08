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المبعوث الروسي: الوضع في سوريا يستقر تدريجيًا.. والحرب على الإرهاب لابد أن تستمر

06:07 م الخميس 08 يوليه 2021
المبعوث الروسي: الوضع في سوريا يستقر تدريجيًا.. والحرب على الإرهاب لابد أن تستمر

ألكسندر لافرينتيف

نور سلطان - (أ ش أ):

أكد المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف اليوم /الخميس/ أن الوضع في سوريا يقترب تدريجيًا إلى الاستقرار، مؤكدًا ضرورة استمرار مكافحة العناصر الإرهابية هناك.

وقال لافرينتيف - في تصريحات صحفيه أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه على الرغم من الاتجاه العام نحو تحقيق استقرار تدريجي على أراضي الجمهورية السورية، إلا أن القتال يجب أن يستمر.

وأشار إلى أنه على الرغم من دعوات بعض الدول الأوروبية لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، إلا أن الحرب على الإرهاب يجب أن تظل أولوية، في ظل استمرار التهديد الإرهابي.

واختتم في وقت سابق اليوم في كازاخستان الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن الوضع في سوريا ضمن مفاوضات أستانا، الذي يضم وفوداً تمثل الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) والحكومة السورية والمعارضة السورية. كما تشارك الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق في الحدث بصفة مراقب.

وبحث المفاوضون الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية للبلاد، وآفاق استئناف أنشطة اللجنة الدستورية السورية في جنيف، إلى جانب ملفات تبادل الأسرى، والإفراج عن الرهائن، والبحث عن المفقودين.

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ألكسندر لافرينتيف سوريا روسيا الحرب السورية الإرهاب

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