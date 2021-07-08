Masrawy logo white

الرئيس المكسيكي يضغط على أمريكا لإعادة فتح الحدود بين البلدين

05:41 م الخميس 08 يوليه 2021
الرئيس المكسيكي يضغط على أمريكا لإعادة فتح الحدود بين البلدين

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الجهود الرامية إلى تطعيم جميع البالغين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من شأنها أن تقود البلدين إلى " إعادة كاملة لفتح الحدود بينهما"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة الأمن المكسيكية روزا أيسيلا رودريجيز القول إنه سيتم الانتهاء من التطعيمات في منطقة الحدود المكسيكية في غضون شهر واحد.

وقالت رودريجيز إن المكسيك بصدد استخدام 8ر2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الولايات الحدودية.

وقال الرئيس أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه – إن السلطات في سان دييجو أبلغته بأنها تؤيد إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.

حدود المكسيك واشنطن أندريس مانويل رئيس المكسيك

الخبر التالى:

المبعوث الروسي: الوضع في سوريا يستقر تدريجيًا.. والحرب على الإرهاب لابد أن تستمر

كورونا.. لحظة بلحظة

161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:روسيا: بوتين يرفع الحظر عن تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا