الرئيس المكسيكي يضغط على أمريكا لإعادة فتح الحدود بين البلدين

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن الجهود الرامية إلى تطعيم جميع البالغين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من شأنها أن تقود البلدين إلى " إعادة كاملة لفتح الحدود بينهما"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن وزيرة الأمن المكسيكية روزا أيسيلا رودريجيز القول إنه سيتم الانتهاء من التطعيمات في منطقة الحدود المكسيكية في غضون شهر واحد.

وقالت رودريجيز إن المكسيك بصدد استخدام 8ر2 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في الولايات الحدودية.

وقال الرئيس أوبرادور المعروف أيضا باسم "أملو" - وفقا للأحرف الأولى من اسمه – إن السلطات في سان دييجو أبلغته بأنها تؤيد إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين.