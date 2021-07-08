فون دير لاين: لا مجال لحل الدولتين في قبرص

أثينا - د ب أ:

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدا حل الدولتين لجزيرة قبرص المقسمة.

وجاءت تصريحاتها التي بثتها الإذاعة القبرصية عقب اجتماع مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في العاصمة نيقوسيا.

وأضافت فون دير لاين أنها أوضحت هذا الموقف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية.

وبعد سنوات عديدة من المفاوضات غير المثمرة، طالب كل من أردوغان وإرسين تتار، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها إلا تركيا، بالتقسيم النهائي للجزيرة إلى دولتين: دولة قبرصية تركية في الشمال ودولة قبرصية يونانية في الجنوب.

وبموجب هذا الترتيب، ستكون الدولتان قادرتين على التعاون في كونفدرالية فضفاضة من نوع ما.

ومع ذلك، فإن الجانب القبرصي اليوناني يؤيد المناقشة المستمرة حول قيام اتحاد فيدرالي على أساس دولتين كحل.

كما دعت الأمم المتحدة إلى ذلك في قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتشهد العلاقات بين تركيا وقبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، توترا شديدا بسبب احتلال القوات التركية للجزء الشمالي من الجزيرة منذ عام 1974، والنزاعات بشأن الحقوق السيادية وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وعلاوة على ذلك، لا تعترف أنقرة بقبرص كعضو في الاتحاد الأوروبي.