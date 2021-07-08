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مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاغتيال رئیس جمهورية هايتي

05:10 م الخميس 08 يوليه 2021
مصر تعرب عن بالغ إدانتها لاغتيال رئیس جمهورية هايتي

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" رئیس جمهورية هايتي، وتتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

وفي هذا الصدد، دعت جمهورية مصر العربية، كافة الأطراف في جمهورية هايتي، إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

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اغتيال رئيس هايتي مصر جوفينيل مويس

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