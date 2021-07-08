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وزير الصحة العُماني: لا نية لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

04:37 م الخميس 08 يوليه 2021
وزير الصحة العُماني: لا نية لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال عيد الأضحى

وزير الصحة العُماني أحمد بن محمد السعيدي

مسقط- (أ ش أ):

قال وزير الصحة العُماني أحمد بن محمد السعيدي، اليوم الخميس، إن الحكومة ليس لديها نية لتخفيف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف السعيدي - حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية- أن اللجنة العليا المكلفة بمواجهة فيروس كورونا تسعى في قراراتها إلى الحفاظ على الصحة العامة وأرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيساعد في التصدي للزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي.

وتابع الوزير قائلا "لن نكرر ما حدث من تخفيف القيود خلال عيد الفطر السابق والذى أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس".

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أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني مسقط عيد الأضحى فيروس كورونا

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