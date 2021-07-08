الفاتيكان يكشف عن حالة البابا الصحية بعد ارتفاع درجة حرارته

وكالات:

قال المتحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرانسيس يواصل علاجه، بعد إجرائه عملية جراحية، وأضاف أن درجة حرارته كانت مرتفعة الليلة الماضية بعد العملية التي خضع فيها إلى تخدير عام، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، في بيان، أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن أي أمراض أو مضاعفات.

وجاء في البيان الصحفي: "في المساء، أصيب (البابا) بارتفاع مؤقت في درجة الحرارة. وخضع هذا الصباح لفحص، والتقطت صور للصدر والبطن، ولم تكشف النتائج عن أي مشاكل".

وفي وقت سابق ، قال بروني إن البابا فرانسيس (84 عاما) سيقضي حوالي 7 أيام في المستشفى "في حالة عدم حدوث مضاعفات".

وتم الإبلاغ عن دخول البابا المستشفى لإجراء عملية جراحية في الأمعاء يوم الأحد الماضي.