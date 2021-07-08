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رئيس وزراء لوكسمبورج يغادر المستشفى بعد تعافيه من إصابته بكورونا

04:34 م الخميس 08 يوليه 2021
رئيس وزراء لوكسمبورج يغادر المستشفى بعد تعافيه من إصابته بكورونا

زافييه بيتل

بروكسل- (د ب أ):

غادر رئيس وزراء لوكسمبورج زافييه بيتل المستشفى اليوم الخميس بعد أربعة أيام من نقله إليه للعلاج من إصابته بكورونا.

ووفقا لبيان صحفي حكومي، من المقرر أن يستأنف بيتل العمل عن بُعد يوم غد الجمعة، حتى تنتهي فترة الحجر الصحي الإلزامية.

وشكر السياسي فريق عمل المستشفى ممن شاركوا في تقديم الرعاية له على "الاحترافية والإصرار والحماس"، كما تقدم بالشكر لكافة الفرق الطبية العاملة في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس في الدولة الصغيرة.

وكان جرى نقل بيتل إلى المستشفى يوم الأحد الماضي، وبعد يوم واحد وُصفت حالته بأنها "خطيرة لكنها مستقرة".

وتأكدت إصابة بيتل بكورونا بعد قمة للاتحاد الأوروبي عقدت في أواخر يونيو في بروكسل. ولم يتم الإعلان عن إصابة أي من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين.

ووفقا لتصريحات بيتل، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ ديسمبر من عام 2013، فإنه تلقى جرعة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا. وأفادت تقارير بأن اللقاح الذي تلقاه هو أسترازينيكا.

زافييه بيتل بروكسل الحجر الصحي فيروس كورونا

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