الكرملين: لقاح سبوتنيك Vفعال ضد السلالات الجديدة

وكالات:

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن لقاحات كورونا الروسية وخاصة لقاح "سبوتنيك V"، فعالة جدا حتى ضد السلالات الجديدة من الفيروس.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا كان بإمكان اللقاحات الروسية أن تقي من السلالات الجديدة من فيروس كورونا وخاصة السلالة الهندية أجاب بيسكوف: "يقول خبراؤنا إن لقاحاتنا فعالة بشكل كاف، لا بنسبة 100%، لكنها فعالة بشكل كاف ضد السلالات التي ظهرت مؤخرا".

وفي تعليقه على مبادرة بروكسل التي اقتراح لوزارة الصحة الروسية التفكير في إمكانية ضم روسيا في نظام شهادات التطعيم الأوروبية ضد كورونا عبر بيسكوف عن اعتقاده أن تمييز اللقاحات والشركات المنتجة لها أمر غير مقبول بالنسبة للمجتمع الديمقراطي.

وأوضج: "في حقيقة الأمر فمن المفهوم أنه قد توجد هناك مواقف مختلفة، من المفهوم أن الوكالة الأوروبية لم تعترف بفعالية "سبوتنيك". والعمل في هذا الاتجاه لا يزال مستمرا. وهذا العمل صعب وشاق".