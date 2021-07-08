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أفريقيا تشهد أسوأ أسبوع لانتشار إصابات كورونا

02:53 م الخميس 08 يوليه 2021
أفريقيا تشهد أسوأ أسبوع لانتشار إصابات كورونا

فيروس كورونا

جوهانسبرج- (د ب أ):

قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن القارة شهدت أسوأ أسبوع من حيث انتشار إصابات فيروس كورونا، حيث قفزت أعداد الحالات بنسبة 20 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن مويتي قولها في اجتماع عبر الهاتف، إن هناك "بوادر للأمل" في أن تتحسن حملات إعطاء اللقاحات في القارة.

ومن جانبه، قال توليو دي أوليفيرا، مدير معهد "كريسب" للابحاث، والمعني بالتسلسل الجيني في جنوب أفريقيا، إن سلالة "دلتا" شديدة العدوى، انتشرت في أنحاء القارة، وهي تسيطر حاليا على الكثير من المناطق.

ماتشيديسو مويتي جوهانسبرج فيروس كورونا توليو دي أوليفيرا

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