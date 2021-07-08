خبراء يطالبون الحكومة البريطانية بإعادة دراسة خططها لإلغاء جميع قيود مكافحة كورونا

لندن- (د ب ا):

وقع أكثر من 100 عالم وطبيب خطابا يتهمون فيه الحكومة البريطانية بالقيام " بتجربة خطيرة وغير أخلاقية"، كما حثوها على إعادة دراسة خططها للإلغاء جميع قيود مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية بي ايه ميديا أن الخطاب الذي وقع عليه 122 عالما وطبيبا جاء فيه " أي استراتيجية تتيح مستويات مرتفعة من الاصابات غير أخلاقية وغير منطقية".

وجاء الخطاب الذي نُشر في دورية لانست الطبية بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم إلغاء عدد من قيود مكافحة فيروس كورونا ابتداء من 19 يوليو الجاري.

وحذر العلماء من أن الزيادة المتسارعة للفيروس" من المرجح أن تستمر حتى يصاب ملايين أخرين بالفيروس، مما سيؤدي لمعاناة مئات الآلاف من المرض والعجز لفترة طويلة".

وأضاف الخطاب" هذه الاستراتيجية تخاطر بتنشئة جيل يعاني من مشاكل صحية مزمنة وعجز، ربما يستمر الشعور بتداعياتها الشخصية والاقتصادية طوال عقود".

وقال الدكتور شاند ناجبول، رئيس مجلس الرابطة الطبية البريطانية إن أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا تسارع في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الصلة بين معدلات الدخول للمستشفيات والوفاة تباطأت، فإنها لم تتوقف.

وأضاف" نحن نعلم أن الكمامات فعالة في وقف تفشي الفيروس، لذلك فإن تخلى الحكومة عن إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة مثل وسائل النقل العام في 19 يوليو الجاري أمر أحمق وخطير".

وأشار إلى أن استمرار العمل بإجراءات مكافحة الفيروس أمر " مهم " لمنع تفشي الفيروس حتى يحصل عدد كاف من المواطنين على جرعتي لقاح فيروس كورونا.