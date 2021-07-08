عون : لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل دون تعديل في المهمة

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس رغبة بلاده في التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل" من دون تعديل في المهمة.

وقال عون، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا في قصر بعبدا اليوم، إن لبنان ، الذي يلتزم تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يرغب في أن يتم التمديد لليونيفيل من دون تعديل في المهمة والعديد ، نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.

واعتبر أن " التنسيق الدائم بين يونيفل والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي"، معربا عن أمله في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الأطراف المعنية.

ونوه عون بـ "الجهد الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في لبنان في مختلف المجالات ".

بدورها، أشارت رونيكا إلى أن مجلس الأمن سوف ينعقد في 22 يوليو الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، إضافة الى التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كانت "يونيفيل" أنشئت بموجب قرارين لمجلس الأمن الدولي صادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وقام مجلس الأمن، عقب حرب آب 2006 وبموجب القرار 1701، بتعزيز "يونيفيل" وأناط إليها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.