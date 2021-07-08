وصول طائرة قطرية محملة بـ 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني إلى مطار بيروت

بيروت- (د ب أ):

أعلنت السفارة القطرية في بيروت وصول طائرة قطرية محملة بـ 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني إلى مطار رفيق الحريري اليوم الخميس .

وقالت السفارة القطرية ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إنه "في إطار استمرار دعم دولة قطر للبنان وشعبه الشقيق للخروج من الأزمة الراهنة، وإعلانها عن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام، وصلت بتاريخ اليوم طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي محملة بـ 70 طنا من المواد الغذائية هبة للجيش اللبناني".

ووفق البيان ، كان في استقبال الطائرة وفد دبلوماسي من السفارة القطرية ووفد عسكري من قيادة الجيش اللبناني .

يأتي ذلك بعد يومين من زيارة قام بها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت أكد خلالها استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد.

ويشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وتعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد.