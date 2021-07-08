بابا الفاتيكان يصلي من أجل رئيس هايتي المغتال

روما- (د ب أ):

تعهد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بإقامة صلوات من أجل رئيس هايتي جوفينيل مويس الذي تم اغتياله.

وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين اليوم الخميس إن "الأب الأقدس يعرب عن حزنه ويدين استخدام جميع أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمات والصراعات".

وأضاف بارولين إن البابا فرنسيس "يتمنى للشعب الهايتي العزيز مستقبلا يسوده الوئام الأخوي والتضامن والازدهار. وفي تعهد للتعزية، يبتهل من أجل وفرة البركات الإلهية لهايتي وجميع سكانها".

يشار إلى أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية يتعافى حاليا من جراحة في الأمعاء في مستشفى في روما.

وأعرب البابا فرنسيس، 84 عاما، عن تعازيه لزوجة مويس التي أصيبت بجروح خطيرة في الهجوم .

وكانت حكومة هايتي قد أعلنت عن اغتيال الرئيس مويس جراء هجوم مسلح على مقر إقامته قرب العاصمة بورت أو برانس.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه أمس الأربعاء أن مويس أصيب برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته.