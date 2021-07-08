سوريا تتهم تركيا والولايات المتحدة بنهب ثرواتها وإطالة أمد الأزمة

وكالات:

قال رئيس الوفد السوري إلى الاجتماع الدولي في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، إن "مواصلة التركي دعم التنظيمات الإرهابية في سوريا انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وتفاهمات أستانا"، حسبما نقلت وكالة الانباء السورية (سانا).

وأكد رئيس الوفد السوري، أيمن سوسان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن بعض الدول لا تزال تتجاهل إرادة السوريين وتواصل ممارساتها العدوانية، في إشارة إلى الجانب التركي.

وقال سوسان إن "الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سوريا، والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".

وأضاف إن "الحملة المسعورة الخاصة بالوضع الإنساني في سوريا تمثل أبشع أشكال النفاق، ويتجاهل أصحابها أنهم السبب الأساسي في معاناة السوريين جراء دعمهم للإرهاب".