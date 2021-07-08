رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حكم بالسجن

جوهانسبرج- (بي بي سي):

سلم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للشرطة ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة.

وأدخل زوما يوم الأربعاء إلى مركز إيستكورت الإصلاحي في مقاطعة كوازولو ناتال، مسقط رأسه.

وكانت الشرطة حذرته من أنها على استعداد لاعتقاله ما لم يسلم نفسه بحلول منتصف الليل.

وحكم على زوما، الذي يبلغ عمره 79 عاما، بالسجن الأسبوع الماضي بعد أن تخلف عن حضور جلسة تحقيق معه بشأن تهم بالفساد.

ويعتبر الحكم خطوة غير مسبوقة في جنوب أفريقيا، التي لم تشهد سجن رئيس سابق من قبل.

ورفض زوما تسليم نفسه في البداية، لكنه "قرر الامتثال" لاحقاً.

وغردت ابنته، دودو زوما سامبودلا، على تويتر أن والدها "في طريقه (إلى السجن) ولا يزال في حالة معنوية عالية".