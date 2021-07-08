الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية في البيضاء ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

عدن- (أ ش أ):

نفذت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية في محافظة البيضاء أسقطت خلالها عشرات القتلى والمصابين في صفوف مليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت قناة الفضائية اليمنية، اليوم الخميس - إن الجيش يواصل تقدمه في مختلف جبهات محافظة البيضاء، مشيرا إلى أن قوات الجيش والمقاومة نجحت في تأمين المواقع والمناطق التي حررتها في مديرية البيضاء.

وبحسب الفضائية اليمنية فأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارات جوية استهدفت خلالها تعزيزات للمليشيا في مديريتي ذي ناعم و"الطفة"، وكبدت المليشيا خسائر فادحة.