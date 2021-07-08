ميناء جبل علي في دبي: السيطرة على حريق اندلع على متن سفينة حاويات

دبي- (بي بي سي):

أعلنت السلطات في إمارة دبي السيطرة على حريق اندلع في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه على تويتر، أن الحريق اندلع عقب انفجار إحدى الحاويات.

ولا توجد وفيات أو إصابات من جراء الحادث، بحسب المكتب الإعلامي.

الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سكان في المنطقة المحيطة أن الانفجار أدى إلى اهتزاز نوافذ وأبواب في منازلهم.

وأفاد مراسل لوكالة رويترز بأن سيارتي إطفاء وسيارات طوارئ أخرى شوهدت تتجه جنوبي دبي إلى موقع الحادث.

وأفادت شرطة دبي بأن ثلاث حاويات من بين 130، كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال، وكان على متن السفينة 14 فردا من طاقمها.

وأوضح مكتب دبي الإعلامي أن السلطات المعنية في المرفأ اتخذت جميع الإجراءات لضمان استمرار حركة السفن بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

ونقلت فرانس برس عن كليمنس ليفايكس، الذي يقيم بالقرب من موقع الانفجار: "كنت بالخارج على الشرفة. رأى صديقي شيئا أصفر يقترب (مثل) الشمس. التقطت الصورة وبعد ذلك سمعنا صوتا".

وقال مقيم آخر بالقرب من ميناء جبل علي: "رأيت النوافذ تهتز"، بحسب فرانس برس.

وأضاف: "أعيش هنا منذ 15 عاما وهذه هي المرة الأولى التي أرى وأسمع فيها شيء كهذا".

وتعتبر مثل هذه الأحداث نادرة في الإمارة الخليجية.

وذكرت فرانس برس أن المنطقة الحرة في ميناء جبل علي تضمّ ثمانية آلاف شركة، ساهمت بنسبة 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي. كما أنها أكبر منطقة تجارية في الشرق الأوسط.

وتحولت إمارة دبي على مدى خمسين عاماً إلى مركز إقليمي للسفر والتجارة والخدمات المالية. ويقطن المدينة الآن أكثر من ثلاثة ملايين شخص، معظمهم من الأجانب.