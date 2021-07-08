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هايتي: مقتل 4 مشتبه بهم واعتقال اثنين بعد اغتيال الرئيس مويس

08:34 ص الخميس 08 يوليه 2021
هايتي: مقتل 4 مشتبه بهم واعتقال اثنين بعد اغتيال الرئيس مويس

أرشيفية

مكسيكو سيتي (د ب أ)-

قالت الشرطة في هايتي مساء الأربعاء إن أربعة مشتبه بهم قتلوا واعتقل آخران بعد اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس.

وقال قائد الشرطة ليون تشارلز في بث تليفزيوني إنه تم القبض على ثلاثة من عناصر الشرطة مؤقتا ولكن تم إطلاق سراحهم على الفور.

ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول مطاردة منفذي عملية الاغتيال.

وكانت حكومة هايتي أعلنت عن اغتيال الرئيس مويس جراء هجوم مسلح على مقر إقامته قرب العاصمة بورت أو برانس.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه الأربعاء أن مويس أصيب برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته.

وكان مويس تولى رئاسة هايتي عام 2017.

شرطة هايتي عمليات اعتقال حادث اغتيال جوفينيل مويس

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