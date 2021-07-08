37 مدعيا عاما أمريكيا يقاضون جوجل بسبب ممارسات مانعة للمنافسة

نيويورك (د ب أ)-

تقوم مجموعة من 37 مدعيا عاما في جميع أنحاء الولايات المتحدة بمقاضاة شركة جوجل بسبب ممارسات مزعومة مانعة للمنافسة.

وتقول الدعوى القضائية المقدمة أمس الأربعاء إن جوجل حرمت مستخدمي أجهزة أندرويد من المنافسة القوية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاختيار والابتكار، فضلا عن انخفاض كبير في أسعار تطبيقات الهاتف المحمول.

وقالت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي شاركت في هذا التحرك ، في بيان: "لقد عملت جوجل كحارس للإنترنت لسنوات عديدة، ولكن في الآونة الأخيرة، أصبحت أيضا حارسة بوابة أجهزتنا الرقمية، مما أدى إلى قيامنا جميعا بدفع المزيد مقابل البرامج التي نستخدمها كل يوم".

وأضافت: "مرة أخرى، نرى جوجل تستخدم هيمنتها لسحق المنافسة والربح بشكل غير قانوني لتصل قيمتها إلى المليارات".

وقالت جيمس إن مئات الملايين من مستخدمي أندرويد اضطروا إلى اللجوء إلى جوجل فقط للحصول على التطبيقات.

وطلبت المجموعة من المحكمة وقف سلوك جوجل "غير القانوني" واستعادة السوق التنافسية.

كما تسعى الولايات إلى الحصول على تعويض للمستهلكين بالإضافة إلى العقوبات المدنية.