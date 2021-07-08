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رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما يسلّم نفسه تنفيذًا لحكم بالسجن بحقه

12:48 ص الخميس 08 يوليه 2021
رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما يسلّم نفسه تنفيذًا لحكم بالسجن بحقه

جاكوب زوما

وكالات

سلم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما الأربعاء تنفيذًا لحكم بالسجن 15 شهراً صدر بحقّه، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقبل أيام رفض رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما تسليم نفسه للسلطات قبل ساعات من انتهاء مهلة أعلنها القضاء، الأحد الماضي.

وقال زوما من معقله في كوازولو ناتال (شرق) "لا داعي للذهاب إلى السجن اليوم".

كان حُكم على الرئيس السابق بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة بعد أن رفض مراراً الإدلاء بشهادته أمام محققين في قضية فساد.

لكن المحكمة وافقت السبت الماضي على النظر في الطعن الذي تقدم به لإلغاء الحكم بالسجن في مناورة لتجنب وضعه وراء القضبان حتى تاريخ الجلسة الجديدة في 12 يوليو على الأقل.

رغم ذلك، أكد خبراء في القانون الدستوري أن تعيين جلسة جديدة لا يلغي حكم المحكمة الدستورية.

وقال زوما إن "إرسال شخص إلى السجن بدون محاكمة هو تحريف للعدالة"، معتبرا ان "إدخالي إلى السجن في ذروة الوباء، في هذا السنّ، يشبه الحكم عليّ بالإعدام".

ندد الرئيس السابق البالغ 79 عامًا أمام حشد من أنصاره تجمعوا بمحيط منزله في نكاندلا، الأحد الماضي بـ"انتهاك حقوقه" من جانب القضاة الذين حكموا عليه.

جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا قضايا الفساد

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