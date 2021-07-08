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عمليات التبريد في ميناء جبل علي بعد السيطرة على الحريق (صور)

12:13 ص الخميس 08 يوليه 2021
عمليات التبريد في ميناء جبل علي بعد السيطرة على الحريق (صور)

اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني ب

وكالات:

‏أعلن اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بدبي، السيطرة الكاملة على حادث حريق ميناء جبل علي وأن عملية التبريد جارية.

ونشر الحساب الرسمي لفرق الدفاع المدني في دبي صورًا لعملية التبريد بعد إخماد الحريق الذي نشب إثر انفجار حاوية على متن سفينة.

وفي وقت سابق أعلنت حكومة دبي السيطرة على حريق ميناء جبل علي دون أي إصابات أو وفيات، مع استمرار حركة الملاحة الطبيعية بالميناء دون التأثر بالانفجار. ونجحت سلطات دبي في إخلاء طاقم السفينة التي انفجرت بها حاوية.

ميناء جبل علي حريق ميناء دبي اخماد حريق راشد ثاني المطروشي

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