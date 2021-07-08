عمليات التبريد في ميناء جبل علي بعد السيطرة على الحريق (صور)
وكالات:
أعلن اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بدبي، السيطرة الكاملة على حادث حريق ميناء جبل علي وأن عملية التبريد جارية.
ونشر الحساب الرسمي لفرق الدفاع المدني في دبي صورًا لعملية التبريد بعد إخماد الحريق الذي نشب إثر انفجار حاوية على متن سفينة.
وفي وقت سابق أعلنت حكومة دبي السيطرة على حريق ميناء جبل علي دون أي إصابات أو وفيات، مع استمرار حركة الملاحة الطبيعية بالميناء دون التأثر بالانفجار. ونجحت سلطات دبي في إخلاء طاقم السفينة التي انفجرت بها حاوية.
اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بدبي : السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل علي وجارية عملية التبريد pic.twitter.com/ldMys2b8mm— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021
July 7, 2021
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