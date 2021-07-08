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الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل اجتماعه مع بلينكن في واشنطن

12:09 ص الخميس 08 يوليه 2021
الأمير خالد بن سلمان يكشف تفاصيل اجتماعه مع بلينكن في واشنطن

الأمير خالد بن سلمان

وكالات
كشف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، في واشنطن لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏"التقيت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واستعرضنا الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، وكذلك ابرز التطورات في المنطقة وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وأضاف في تغريدة أخرى: "‏كما التقيت اليوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند وتناولنا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

والتقى الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الأمير خالد بن سلمان وسوليفان ناقشا "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".

خالد بن سلمان أنتوني بلينكن السعودية واشنطن الخارجية الأمريكية

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