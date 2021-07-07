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حمدوك يشيد بموقف كندا الداعم لعملية الانتقال في السودان

11:51 م الأربعاء 07 يوليه 2021
حمدوك يشيد بموقف كندا الداعم لعملية الانتقال في السودان

رئيس حكومة السودان عبدالله حمدوك

السودان - (أ ش أ)

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بموقف حكومة كندا الداعم لعميلة الانتقال بالسودان.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك، اليوم الأربعاء، مع سفير دولة كندا لدى السودان أدريان نورفولك، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين.

وتناول اللقاء تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وأكد السفير الكندي التزام بلاده بدعم برامج ومشروعات حكومة الفترة الانتقالية.

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عبدالله حمدوك السودان كندا

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