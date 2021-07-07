Masrawy logo white

دراسة: منشأ كورونا يطابق أصل مرض سارس

11:46 م الأربعاء 07 يوليه 2021
دراسة: منشأ كورونا يطابق أصل مرض سارس

فيروس كورونا

ملبورن - (د ب أ)

خلص علماء في ورقة بحثية إلى أن العدوى عن طريق الحيوان هي التفسير الأكثر ترجيحا لنشأة كوفيد-19، وأشاروا إلى أن الحالات المبكرة لكورونا التي تم رصدها في أسواق ووهان بالصين، تطابق الانتشار الأولي لمرض سارس قبل 17 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال إدوارد هولمز وأندرو رامباوت و19 باحثا آخر اليوم في مراجعة للأدلة العلمية المتعلقة بأصول الجائحة إن التاريخ الوبائي لمرض (سارس-كوف 2) مشابه لتفشي فيروسات كورونا السابقة المرتبطة بأسواق الحيوانات ويوفر طريقة سهلة لعدوى البشر.

ونشر موقع زونودو للأبحاث الورقة البحثية اليوم قبل مراجعة باحثين آخرين لها، ويتم إعدادها لتقديمها للنشر في دورية علمية، بحسب أحد معدي الدراسة. وتقدم الورقة البحثية شرحا مفصلا للتوقيعات الجينية لسارس – كوف 2 والأبحاث التي أجريت في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

فيروس كورونا سارس منشأ كورونا ووهان الصينية

الخبر التالى:

حمدوك يشيد بموقف كندا الداعم لعملية الانتقال في السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

164

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

567

متعافون اليوم

282421

إجمالي الإصابات

16306

إجمالي الوفيات

215419

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنجلترا تتخطى الدنمارك وتتأهل لنهائي اليورو للمرة الأولى في التاريخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا