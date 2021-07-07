Masrawy logo white

واشنطن تنفي تورطها في اغتيال رئيس هايتي

11:42 م الأربعاء 07 يوليه 2021
واشنطن تنفي تورطها في اغتيال رئيس هايتي

جوفينيل مويس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

نفى نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، المزاعم التي تشير إلى تورط عملاء أمريكيين في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا صحة لها.

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدين هذا العمل البشع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمساندة السلطات في هايتي في التحقيقات الخاصة باغتيال رئيس هايتي وهي تحقيقات لا زالت في مراحلها المبكرة وليست هناك إجابات واضحة حول من المسئول عن ارتكاب الحادث.

ويذكر أن رئيس هايتي كان قد لقي مصرعه بعد إطلاق النار عليه صباح اليوم في مقر إقامته على مشارف مدينة بورت أوبرينس العاصمة، كما أصيبت زوجته بطلقات نارية في الحادث.

هذا المحتوى من

جوفينيل مويس اغتيال رئيس هايتي واشنطن نيد برايس

الخبر التالى:

دراسة: منشأ كورونا يطابق أصل مرض سارس

كورونا.. لحظة بلحظة

164

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

567

متعافون اليوم

282421

إجمالي الإصابات

16306

إجمالي الوفيات

215419

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنجلترا تتخطى الدنمارك وتتأهل لنهائي اليورو للمرة الأولى في التاريخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا