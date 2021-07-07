حكومة دبي: حاوية تحوي مواد قابلة للاشتعال تسببت في الانفجار

وكالات

أعلنت مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن إحدى الحاويات كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال وتم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب.

ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على حريق نشب في ميناء دبي إثر الانفجار، في مدة لا تتجاوز النصف ساعة.

وذكرت سلطات ميناء جبل علي، أن حركة السفن والملاحة لم تتأثر بالانفجار.