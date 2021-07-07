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الدفاع المدني في دبي: السيطرة على حريق ميناء جبل علي (فيديو)

11:24 م الأربعاء 07 يوليه 2021
الدفاع المدني في دبي: السيطرة على حريق ميناء جبل علي (فيديو)

حريق ميناء جبل علي في دبي

وكالات:

أعلنت فرق الدفاع المدني في دبي مساء اليوم، الأربعاء: أنها نجحت بكفاءة عالية في إخماد حريق شب في ميناء جبل علي.

وقالت فرق الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيدًا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات".

وكانت مصادر مطلعة قالت في وقت سابق إن فرق الدفاع المدني في دبي أخمدت الحريق الذي اندلع في ميناء جبل علي في نصف ساعة فقط، وعملية التبريد تتم بعد السيطرة على الحريق.

اخماد حريق دبي ميناء جبل علي حريق ميناء

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