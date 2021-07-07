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"العين": السيطرة على حريق ميناء جبل علي في نصف ساعة فقط

11:16 م الأربعاء 07 يوليه 2021
"العين": السيطرة على حريق ميناء جبل علي في نصف ساعة فقط

وكالات

أفادت مصادر مطلعة، بأن فرق الدفاع المدني في دبي أخمدت الحريق الذي اندلع في ميناء جبل علي في نصف ساعة فقط، وأنه جاري عملية التبريد بعد السيطرة على الحريق.

هذا وأعلنت فرق الدفاع المدني في دبي أنها تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر الدفاع المدني لدبي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

يعتبر ميناء جبل علي في دبي من أكبر الموانئ في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.

حريق ميناء جبل علي ميناء جبل علي حريق قوات الدفاع المدني

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الدفاع المدني في دبي: السيطرة على حريق ميناء جبل علي (فيديو)

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