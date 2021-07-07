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"العربية": ميناء جبل علي بدبي يعمل بشكل طبيعي ولم يوقف الملاحة رغم الانفجار

11:08 م الأربعاء 07 يوليه 2021
"العربية": ميناء جبل علي بدبي يعمل بشكل طبيعي ولم يوقف الملاحة رغم الانفجار

انفجار ميناء جبل علي في دبي

وكالات

استمرت حركة الملاحة في ميناء جبل علي في دبي، رغم الحريق الذي نشب إثر انفجار حاوية على متن سفينة مساء الأربعاء، حسبما ذكرت العربية.

وأكدت فضائية العربية، أن ميناء جبل على ما زال يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بالانفجار، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

هذا وأعلنت فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر الدفاع المدني لدبي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

يعتبر ميناء جبل علي في دبي من أكبر الموانئ في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.

ميناء جبل علي بدبي دبي انفجار حريق

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