المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب

وكالات

كشفت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن سبب الحريق الذي وقع في ميناء جبل علي في دبي، قائلة، إنه ناتج عن انفجار في حاوية على متن سفينة.

وقالت منى المري، في تصريحات لـ"العربية" إنه تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب.

وثمنت سرعة استجابة كافة الجهات في دبي للتعامل مع الحادث لمنع وقوع ضحايا، أو إعطاء فرصة لمروجي الشائعات.

واستمرت حركة الملاحة في ميناء جبل علي في دبي، رغم الحريق الذي نشب إثر انفجار حاوية على متن سفينة مساء الأربعاء، حسبما ذكرت العربية.

وأكدت فضائية العربية، أن ميناء جبل على ما زال يعمل بشكل طبيعي ولم يتأثر بالانفجار، فيما تعمل فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.

هذا وأعلنت فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر الدفاع المدني لدبي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

يعتبر ميناء جبل علي في دبي من أكبر الموانئ في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.