"أسوشيتد برس": انفجار ميناء جبل علي في دبي تسبب في اهتزاز مبان بالمدينة (فيديو)

تداول رواد موقع "تويتر" مقاطع فيديو لانفجار وقع في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات، مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن شهود عيان أبلغوا عن اهتزاز المباني في محيط ميناء جبل علي إثر الانفجار.

وقالت الوكالة الأمريكية إن صحفيي "أسوشيتد برس" شعروا بالانفجار الذي هز النوافذ الزجاجية لمساكنهم.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر الدفاع المدني لدبي عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الحريق تحت السيطرة، ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

يعتبر ميناء جبل علي في دبي من أكبر الموانئ في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.

