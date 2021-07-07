Masrawy logo white

"أسوشيتد برس": انفجار ميناء جبل علي في دبي تسبب في اهتزاز مبان بالمدينة (فيديو)

10:51 م الأربعاء 07 يوليه 2021
"أسوشيتد برس": انفجار ميناء جبل علي في دبي تسبب في اهتزاز مبان بالمدينة (فيديو)

انفجار ميناء جبل علي في دبي

وكالات:

تداول رواد موقع "تويتر" مقاطع فيديو لانفجار وقع في ميناء جبل علي في دبي بالإمارات، مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن شهود عيان أبلغوا عن اهتزاز المباني في محيط ميناء جبل علي إثر الانفجار.

وقالت الوكالة الأمريكية إن صحفيي "أسوشيتد برس" شعروا بالانفجار الذي هز النوافذ الزجاجية لمساكنهم.

وأعلنت فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر الدفاع المدني لدبي عبر حسابه على موقع "تويتر" أن الحريق تحت السيطرة، ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي.

يعتبر ميناء جبل علي في دبي من أكبر الموانئ في العالم والأكبر في الشرق الأوسط.

انفجار دبي الإمارات ميناء جبل علي انفجار ميناء

الخبر التالى:

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب

كورونا.. لحظة بلحظة

164

إصابات اليوم

22

وفيات اليوم

567

متعافون اليوم

282421

إجمالي الإصابات

16306

إجمالي الوفيات

215419

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إنجلترا تتخطى الدنمارك وتتأهل لنهائي اليورو للمرة الأولى في التاريخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا