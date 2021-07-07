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شكري يشرح لمندوب فيتنام بالأمم المتحدة موقف مصر بشأن قضية سد النهضة

10:40 م الأربعاء 07 يوليه 2021
شكري يشرح لمندوب فيتنام بالأمم المتحدة موقف مصر بشأن قضية سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المندوب الدائم لفيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ويأتي اللقاء في إطار الإتصالات المصرية المُكثفة التي تجري في نيويورك قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة والمقرر انعقادها مساء غد الخميس بمشاركة سامح شكري.

هذا المحتوى من

فيتنام الأمم المتحدة سامح شكري سد النهضة الخارجية المصرية اثيوبيا

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