شكري يشرح لمندوب فيتنام بالأمم المتحدة موقف مصر بشأن قضية سد النهضة

مصر - (أ ش أ)

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع المندوب الدائم لفيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ويأتي اللقاء في إطار الإتصالات المصرية المُكثفة التي تجري في نيويورك قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة والمقرر انعقادها مساء غد الخميس بمشاركة سامح شكري.