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انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي بدبي (فيديو)

10:33 م الأربعاء 07 يوليه 2021
انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي بدبي (فيديو)

انفجار في ميناء جبل علي بدبي

وكالات:

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الأربعاء أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

انفجار دبي ميناء جبل علي حكومة دبي

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