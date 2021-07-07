انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي بدبي (فيديو)

وكالات:

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الأربعاء أن فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكر أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

مشاهد انفجارات ميناء جبل علي في دبي من البحر pic.twitter.com/0zIcd7Mlcj — ﮼بديع (@B4Zaman) July 7, 2021