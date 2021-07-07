إستونيا تعلن طرد دبلوماسي روسي عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل

إستونيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسي روسي ردا على إعلان موسكو بطردها القنصل الإستوني في مدينة سان بطرسبرج مارت لاتيه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإستونية آير ليميك -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "الممارسة المعتادة في العلاقات الدولية هي تقديم استجابة مماثلة أمام طرد أحد الدبلوماسيين".

وأوضح ليميك أن الدبلوماسي الروسي الذي اختارته الحكومة الإستونية سيتعين عليه مغادرة البلاد، دون توضيح أي تفاصيل أخرى في هذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت طرد الدبلوماسي الإستوني مارت لاتيه على أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة، وبعدها أعلن المكتب الإعلامي للاستخبارات الروسية أن الدبلوماسي الإستوني تم رصده أثناء تسلمه معلومات سرية من مواطن روسي.