شكري يلتقي مندوب إستونيا بالأمم المتحدة لعرض موقف مصر من سد النهضة

وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري مساء الأربعاء، المندوب الدائم لدولة إستونيا لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك في إطار أنشطته الشاملة في نيويورك، قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر لها غدًا الخميس لمناقشة الأزمة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورًا للقاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

في إطار أنشطته الشاملة في نيويورك.. وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي المندوب الدائم لدولة #إستونيا لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية #سد_النهضة 🇪🇬@EstoniaUN pic.twitter.com/USTA6ZSmT6 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) July 7, 2021

وصرح شكري في وقت سابق من الثلاثاء، أن ن مصر والسودان تعملان على تداول قضية سد النهضة، وهذا دليل واضح لاهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية.

وأوضح "شكري"، في لقائه بفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هدف الاجتماع الطارئ بين مصر والسودان تجنبًا لحدوث آثار سلبية في المنطقة نتيجة شروع إثيوبيا في ملء سد النهضة، لافًتا إلى أن مصر أجرت اجتماعات مكثفة على مستويات عديدة لحل هذه الأزمة، فضلًا عن الاتصالات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الكثير من زعماء العالم، واتصالات الخارجية مع نظرائه في مختلف دول العالم.