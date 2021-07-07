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شكري يلتقي مندوب إستونيا بالأمم المتحدة لعرض موقف مصر من سد النهضة

08:57 م الأربعاء 07 يوليه 2021
شكري يلتقي مندوب إستونيا بالأمم المتحدة لعرض موقف مصر من سد النهضة

شكري يلتقي مندوب إستونيا بالأمم المتحدة

وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكري مساء الأربعاء، المندوب الدائم لدولة إستونيا لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي، وذلك في إطار أنشطته الشاملة في نيويورك، قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقرر لها غدًا الخميس لمناقشة الأزمة.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، صورًا للقاء عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وصرح شكري في وقت سابق من الثلاثاء، أن ن مصر والسودان تعملان على تداول قضية سد النهضة، وهذا دليل واضح لاهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية.

وأوضح "شكري"، في لقائه بفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هدف الاجتماع الطارئ بين مصر والسودان تجنبًا لحدوث آثار سلبية في المنطقة نتيجة شروع إثيوبيا في ملء سد النهضة، لافًتا إلى أن مصر أجرت اجتماعات مكثفة على مستويات عديدة لحل هذه الأزمة، فضلًا عن الاتصالات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الكثير من زعماء العالم، واتصالات الخارجية مع نظرائه في مختلف دول العالم.

استونيا سد النهضة الأمم المتحدة سامح شكري الخارجية المصرية

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