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البرلمان العراقي: قمة بغداد أنجح اتفاق ثلاثي بالمنطقة

08:43 م الأربعاء 07 يوليه 2021
البرلمان العراقي: قمة بغداد أنجح اتفاق ثلاثي بالمنطقة

قمة بغداد الثلاثية

العراق - (أ ش أ)

وصف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، القمة الثلاثية والتي عقدت في بغداد بين العراق ومصر والأردن، بأنها أنجح اتفاق ثلاثي على صعيد المنطقة.
وقال الكعبي - في بيان صادر عن مكتبه أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن "العديد من البلدان وبخاصة العربية تعاني من نتائج التشدد والتطرف والإرهاب بكافة صوره ويشكل انعكسًا سلبيًا على واقع مجتمعاتها ورفاهيتهم".
وأضاف إن الاتفاقات الثنائية بين الدول ستكون بداية لاتفاقيات أوسع وتشمل بلدان أكثر، كما حدث في الاتفاق الثلاثي مؤخرا بين العراق والأردن ومصر، مؤكدا دعم مجلس النواب العراقي، لأي اتفاق ضمن هذه القمة، بهدف إنجاحها كتجربة فريدة في المنطقة ونواة لاتفاقيات أكبر مستقبلا .
وأوضح البيان أن الوفد النيابي العراقي برئاسة حسن الكعبي، التقى اليوم، برئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، وذلك ضمن جدول أعمال الزيارة التي يقوم بها الوفد النيابي للمملكة الأردنية الهاشمية بدعوة رسمية من عمان.

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