بلينكن يتلقى الأمير خالد بن سلمان في واشنطن

وكالات

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الأربعاء، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حسبما ذكرت "الشرق".

والتقى الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الأمير خالد بن سلمان وسوليفان ناقشا "الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والأمن الإقليمي، والالتزام الأمريكي بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها فيما تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".