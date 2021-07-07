البيت الأبيض: بايدن يلتقي العاهل الأردني في 19 يوليو

وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل ملك الأردن عبدالله الثاني في 19 يوليو الجاري، حسبما ذكرت فضائية الحرة الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن يتطلع إلى العمل مع العاهل الأردني لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

بذلك يصبح الملك عبدالله الثاني، أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ توليه المنصب في 20 يناير الماضي.