لجنة تدابير كورونا في لبنان توصي بإلزام الوافدين من 8 دول بحجر فندقي لمدة 3 أيام

لبنان - (أ ش أ)

أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بإلزام الراغبين بالقدوم إلى لبنان من الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وزامبيا وسيراليون ومالاوي وكينيا وليبيريا وجامبيا بحجر فندقي على نفقتهم الخاصة لمدة 3 ليالي و4 أيام وذلك وفقا للقرارات المتبعة من قبل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور متحور (دلتا) من الفيروس في لبنان واتجاه معدل حالات الإصابة بالفيروس إلى الارتفاع.

كما أوصت اللجنة بأن يستثنى من الحجر الفندقي الإلزامي كل من تلقى جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كانت القرارات قد ألزمت القادمين من عدد من دول العالم بأن يكون لديهم حجز فندقي مدفوع مسبقاً للمدة المحددة وبأسعار مخفضة، وعند وصول الركاب إلى المطار تتولى الباصات التابعة للفنادق عملية نقلهم من المطار إلى الفندق، حيث يجب عليهم التزام الفنادق للمدة المحددة حتى التأكد من سلبية فحص (كورونا).

كما أوصت اللجنة عقب اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني بإنشاء خلية عمل لرصد الحالات المستجدة وتلك المتعلقة بالمتحورات الجديدة للفيروس.

كما دعت اللجنة وزارة الداخلية والبلديات بالعمل على تحديد عدد الأشخاص الراغبين في استقبال الوافدين إلى لبنان بشخص واحد فقط مع الابقاء على كافة الاجراءات الأخرى المتخذة في إطار تنظيم عملية استقبال ونقل الوافدين عبر مطار بيروت الدولي.