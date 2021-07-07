"مودرنا" تبدأ اختبار لقاح إنفلونزا مبني على تكنولوجيا لقاحات كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية للأدوية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت اختبار لقاح ضد الإنفلونزا ضمن سعيها لتوسيع استخدام تكنولوجيا تسخير الحمض النووي الريبوزي (RNA)، والتي اُستخدمت لصنع لقاحات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وذكرت الشركة في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن المشاركين الأوائل في المرحلة المبكرة من الاختبارات تلقوا لقاح اختباري للإنفلوانزا، مشيرة إلى أنها تخطط لإدراج 180 شخصا آخرين في المرحلة القادمة من الاختبارات.

وأوضحت الشركة أن تسخير الحمض النووي الريبوزي، عن طريق إرسال بروتين أو قطعة من البروتين تحمل بيانات ومعلومات الفيروس وتلقينها لخلايا جسم الإنسان، سيقدم مزايا لا توجد في لقاحات الإنفلونزا الموجودة حاليا التي تعتبر فعالة بنسبة 40 إلى 60% فقط وتستغرق شهورا لإنتاجها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" ستيفان بانسيل، "رؤيتنا هي تطوير لقاح بتقنية الحمض النووي الريبوزي حتى يتمكن الناس من تلقي جرعة واحدة كل عام لتحقيق الحماية الفعالة ضد أكثر الفيروسات إضرارا بالجهاز التنفسي".