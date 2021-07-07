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"أطباء بلا حدود" تعلق عملياتها في تيجراي بعد مقتل 3 عاملين

08:20 م الأربعاء 07 يوليه 2021
"أطباء بلا حدود" تعلق عملياتها في تيجراي بعد مقتل 3 عاملين

تيجراي

أديس أبابا - (د ب أ)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود تعليق أعمالها الطبية في أجزاء من إقليم تيجراي المضطرب بشمال إثيوبيا بعد مقتل ثلاثة من العاملين لديها.

وقالت المنظمة: "ردًا على جرائم القتل، اتخذنا القرار المؤلم للغاية، ولكنه ضروري، بتعليق بعض أنشطتنا في مناطق آبي أدي، وأديجرات، وأكسوم".

وأضافت المنظمة: "فرقنا في مناطق أخرى من تيجراي ستواصل، بحذر، وبشكل عاجل، تقديم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجونها بشكل عاجل".

وتم العثور على جثث منسق إغاثة طارئة، إسباني المولد، واثنين من العاملين الإثيوبيين، بالقرب من سيارتهم في أواخر يونيو الماضي بعد فقد الاتصال بهم في اليوم السابق.

وقالت تيريزا سانكريستوفال، مديرة مشروع بمنظمة أطباء بلا حدود، إنه لم تعلن أي جهة حتى الآن المسؤولية عن الجريمة، كما أن الملابسات لا تزال غير واضحة.

أطباء بلا حدود تيجراي اثيوبيا

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