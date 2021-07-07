روسيا تطرد قنصل إستونيا العام في سانت بطرسبرج بتهمة التجسس

موسكو - (د ب أ)

طردت روسيا اليوم الأربعاء القنصل العام لإستونيا في سانت بطرسبرج بتهمة التجسس ، تلك التهمة التي تنفيها إستونيا، ما يزيد من التوترات بين الجارتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن القنصل العام الاستوني في سانت بطرسبرج مارت لاتي هو شخص غير مرغوب فيه ، وذلك بعد يوم القاء وكالة الأمن الاتحادي الروسية القبض عليه، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الوزارة إن السلطات لديها أدلة لا تقبل الشك بأنه تلقى معلومات سرية من مواطن روسي.

ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من استونيا بشأن تلك الخطوة.

وكانت وكالة الأمن الداخلي الروسية قد قالت أمس الثلاثاء إنها القت القبض على القنصل العام لأستونيا في مدينة سانت بطرسبرج الروسية لتلقيه وثائق سرية من مواطن روسي.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسية أن هذا النشاط لا يتفق مع العمل الدبلوماسي في روسيا و"يتسم بالعداء الظاهر تجاه روسيا الاتحادية".

ولم يتم الكشف عن معلومات تتعلق بطبيعة الوثائق.

وقال المتحدث في حوار مع راديو أستونيا أمس إن الاتهامات ضد الدبلوماسي ملفقة ولا أساس لها على الإطلاق، مضيفا أن الواقعة تعتبر مثالا آخر على عدم اهتمام روسيا باقامة علاقاة بناءة مع جيرانها.

كانت روسيا قد طردت في وقت سابق هذا العام دبلوماسيين أستونيين ردا على طرد استونيا دبلوماسيين روس.