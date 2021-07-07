"الصحة العالمية" تحث الدول على توخي الحذر الشديد عند رفع قيود المرتبطة بكورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حث المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايكل رايان، اليوم/الأربعاء/، الدول على توخي الحذر الشديد عند إعادة فتح اقتصاداتها ورفع القيود المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال رايان - في تصريحات له أوردتها صحيفة "التليجراف" البريطانية - إن "فكرة السماح بإصابة المزيد من الناس قد ثبت بالفعل أنها تمثل فراغًا أخلاقيًا وغباءً من الناحية الوبائية"، مشيرًا إلى أن الإصابات قد ترتفع حتى في البلدان التي يتم فيها تطعيم غالبية السكان ضد الفيروس، كما حث الدول على اتباع نهج حذر لتجنب خسارة المكاسب التي حققتها.

وطالبت منظمة الصحة العالمية، البلدان التي تفكر في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، أو بدأت في تطعيمهم، أن تعيد النظر في الأمر وتقوم بدلاً من هذا بالتبرع بجرعات اللقاح تلك لبرنامج "كوفاكس"، والذي يهدف إلى تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسنين والأكثر تأثرًا بالإصابة في البلدان منخفضة الدخل.