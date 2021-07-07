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حكومة رئيس الوزراء الهندي الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

06:32 م الأربعاء 07 يوليه 2021
حكومة رئيس الوزراء الهندي الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

ناريندرا مودي

الهند - (أ ش أ)

أدت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري أجري اليوم الأربعاء بحكومته.

وأوردت قناة "إن دي تي في" الهندية صورة للمراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي، مشيرة إلى أن 44 وزيرًا أدوا اليمين الدستورية، من بينهم 15 وزيرا جدد وآخرون حاليون أعيد تعيينهم.

وكان 15 وزيرًا بالحكومة الهندية الاتحادية قد قدموا استقالتهم من منصبهم في وقت سابق اليوم، خلال تعديل وزاري أجراه مودي الذي يحاول تجديد إدارته التي واجهت انتقادات شديدة على خلفية التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" وارتفاع الأسعار والاستياء من أمور أخرى.

ومن بين الوزراء البارزين الذين طلب منهم تقديم استقالتهم من منصبهم في خطوة غير متوقعة، وزير الصحة، هارش فاردان، متحملاً ثمن الاعتبارات السياسية بسبب معاناة الحكومة للتعامل مع الموجة الثانية من الإصابات بالفيروس، بالإضافة وزراء التعليم، والبيئة، والقانون وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام والإذاعة، والصناعات الثقيلة.

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