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ترامب يسعى لمقاضاة زوكربرج ودورسي بسبب حظر حساباته على فيسبوك وتويتر

06:30 م الأربعاء 07 يوليه 2021
ترامب يسعى لمقاضاة زوكربرج ودورسي بسبب حظر حساباته على فيسبوك وتويتر

دونالد ترامب

نيويورك - (د ب أ)

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، بحسب مصدر مطلع، مما يزيد من المخاطر في معركته ضد شركتي وسائل التواصل الاجتماعي العملاقتين اللتين حظرتا حساباته.

وذكر المصدر أنه سيتم الإعلان عن الدعوى الجماعية في مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحا تم وصفه بأنه جهد يتعلق بحقوق يكفلها التعديل الأول للدستور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وحظر موقع تويتر ترامب نهائيا في يناير لدوره في تأجيج الغوغاء الذين هاجموا مبنى الكونجرس الأمريكي في أعمال شغب أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص لوقف فرز أصوات المجمع الانتخابي لصالح الرئيس جو بايدن.

وذكر موقع فيسبوك الشهر الماضي أن حساب ترامب سيبقى معلقا من شبكاته لمدة عامين على الأقل، مع احتمال إعادته في عام 2023 إذا انخفضت المخاطر على السلامة العامة.

ورفضت شركتا فيسبوك وتويتر التعليق على الدعوى.

دونالد ترامب فيسبوك تويتر مارك زوكربرج

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